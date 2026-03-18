ABD’den BAE’ye destek mesajı: Rubio’dan kritik telefon!

Marco Rubio, Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler kapsamlı şekilde ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rubio, İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini iletti.

"BAE'NİN YANINDAYIZ"

Görüşmede ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenliğine olan bağlılığı bir kez daha vurgulandı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.