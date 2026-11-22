İran'ın dün Bahreyn'e düzenlediği ve 2 kişinin yaralandığı saldırıların ardından ABD, bu ülkedeki vatandaşlarına uyarıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Husilerin saldırılarında yaşanan artış ve İran'ın bölgedeki ABD'li yetkilileri ve hükümet tesislerini hedef alma çabaları nedeniyle Bahreyn'deki ABD vatandaşlarının en üst düzeyde teyakkuzda olmaları gerektiği" belirtildi. İran'ın, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD hedeflerini vurduğu ve Husilerin de Suudi Arabistan'a saldırı düzenlediği hatırlatılan açıklamada, ABD vatandaşlarından uçuşlarda yaşanabilecek aksaklıklara ve hava sahalarındaki kapanmalara karşı dikkatli olmaları istendi. İran Devrim Muhafızları Ordusu dün, Bahreyn'deki 2 ABD üssünde konuşlu Patriot hava savunma sistemlerine ait 2 radarın insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle vurulduğunu duyurmuştu. Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İran'ın dün Bahreyn'e düzenlediği saldırılarda 2 kişinin yaralandığı, yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu bildirilmişti.

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