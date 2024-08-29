ABD’den Batı Şeria açıklaması: Tahliye emirleri gerekli olabilir

ABD Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir sözcü, AA muhabirinin İsrail ordusunun Batı Şeria'da başlattığı saldırılara ilişkin sorusunu yanıtladı.

Sözcü, "Batı Şeria'daki Filistinlilerin kitlesel olarak yerlerinden edilmesi fikrini reddediyoruz ancak hassas terörle mücadele operasyonları sırasında sivillerin hayatını korumak için bazı durumlarda yerel tahliye emirlerinin gerekli olabileceğini kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail'in "Batı Şeria'daki terörist faaliyetlerle mücadeleyi de içeren güvenlik ihtiyaçlarını" tanıdıklarını kaydeden sözcü, aynı zamanda İsrail'i, Batı Şeria'da sivilleri korumak için tüm tedbirleri almaya çağırdı.

Sözcü ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da "istikrarın korunması" konusunda endişeli olduklarını belirtti.

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılarda 11 Filistinlinin öldüğü, bazılarının durumu kritik, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerinde eş zamanlı saldırılar düzenlemişti. Ordu, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti yakınlarında yer alan El-Faria Mülteci Kampı'na, Kalkilya kentine ve başka bazı beldelere de baskınlar yapmıştı.