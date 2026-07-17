ABD’den bir savaş suçu daha
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin önceki gece Ahvaz kentindeki çocuk kanser tedavi merkezi Şehid Bekayi Hastanesi'nin çevresine düzenlediği saldırıyı "savaş suçu" şeklinde nitelendirerek tepki gösterdi. ABD'nin Ahvaz'daki çocuk kanser tedavi merkezi Şehid Bekayi Hastanesi'nin yakınlarına saldırı düzenlemesi nedeniyle hastanenin tahliye edildiğini belirten Bekayi, saldırının İsrail'in sağlık tesislerine yönelik "vahşetini" hatırlattığını ifade etti. Saldırı nedeniyle hastanede kanser tedavisi gören 211 hasta acilen tahliye edilmişti.