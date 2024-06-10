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Giriş Tarihi: 10.6.2024 06:08

ABD'den, BMGK'ya Gazze çağrısı

ABD, Başkan Joe Biden, duyurusunu yaptığı 3 aşamalı Gazze'de ateşkes önerisinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylanması için çağrıda bulundu.

AA
ABD’den, BMGK’ya Gazze çağrısı

ABD'nin BM Daimi Temsilciliği Sözcüsü Nate Evans, konuyla ilgili açıklamasında, pazar günü BMGK'ya başvuruda bulunduklarını bildirdi.

Buna göre ABD, Biden'ın önceki hafta duyurusunu yaptığı İsrail'in hazırladığı Gazze'de ateşkes önerisinin BMGK tarafından oylanıp desteklenmesini talep etti.

Evans, 3 aşamalı söz konusu anlaşmaya uluslararası desteğin verilmesi durumunda ateşkes sürecinin hızlanacağını ve ateşkesin olması halinde de hem esirlerin serbest kalacağını hem de İsrail'in Gazze'deki yerleşim alanlarından anlaşma koşullarına göre çekileceğini belirtti.

Evans, açıklamasında, "İsrail bu anlaşmayı zaten kabul etti, şimdi Güvenlik Konseyinin tek ses olma ve Hamas'a anlaşmayı kabul etme çağrısını yapma fırsatı var." ifadesini kullandı.

Öte yandan BM kaynakları, söz konusu oylamanın hafta başında BM Güvenlik Konseyi gündemine alınarak yapılabileceğini bildirdi.

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ABD'den, BMGK'ya Gazze çağrısı
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