ABD’den Çin’e itidal çağrısı

ÇİN-TAYVAN hattında tansiyon yeniden yükseldi. Çin, Tayvan Boğazı'nda yaptığı üç günlük askeri tatbikatların ikinci gününde Tayvan ve çevresindeki sularda 'önemli hedeflere' karşı nokta saldırı simülasyonu gerçekleştirdi. Çin ordusu adayı kuşatma simülasyonu yaparken, ABD Çin'e itidal çağrısı yaptı. Pekin'in Tayvan'a "sert bir uyarı" olarak nitelendirdiği tatbikatlar, Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in geçen hafta ABD'yi ziyaret etmesine bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Çin hükümeti, Tayvan'ı "yeniden kendi topraklarının parçası olacak ayrılıkçı bir bölge" olarak görüyor.