ABD’den Çin’i kızdıracak hamle! Rekor satış onaylandı

Tayvan'a gönderilecek olan silahların listesi yayınlandıktan kısa bir süre sonra ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada bu satışların Tayvan'ın silahlı kuvvetlerini modernize etme ve güvenilir bir savunma kabiliyetini sürdürme çabalarını desteklemek için "rutin durumlar" olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca Çin'e, Tayvan'a karşı sürdürdüğü diplomatik ve ekonomik baskıyı durdurması ve Tayvan ile anlamlı diyaloğa girmesi çağrısında bulunuldu.