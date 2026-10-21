ABD'den Çinli yapay zekaya yasak
ABD, ulusal ve siber güvenlik riskleri gerekçesiyle Çinli yapay zekâ şirketi DeepSeek'in ürünlerinin federal kurumların bilişim sistemlerinden çıkarılmasına karar verdi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) konuya ilişkin ilk olarak temmuzda açıkladığı karar yayımlandı. Kararda, uygulamayla Çin hükümetinin ülkedeki özel şirketlerin altyapılarına erişebileceğine işaret edildi. Kararda, DeepSeek'in kişisel bilgileri toplayabileceği, kullanıcıları takip edebileceği ve dijital parmak izi oluşturabileceği ifadeleri yer aldı.
Haber Girişi