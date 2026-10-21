ABD'den Çinli yapay zekaya yasak

ABD’den Çinli yapay zekaya yasak
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Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. ABD, ulusal ve siber güvenlik riskleri gerekçesiyle Çinli yapay zekâ şirketi DeepSeek'in ürünlerinin federal kurumların bilişim sistemlerinden çıkarılmasına karar verdi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) konuya ilişkin ilk olarak temmuzda açıkladığı karar yayımlandı. Kararda, uygulamayla Çin hükümetinin ülkedeki özel şirketlerin altyapılarına erişebileceğine işaret edildi. Kararda, DeepSeek'in kişisel bilgileri toplayabileceği, kullanıcıları takip edebileceği ve dijital parmak izi oluşturabileceği ifadeleri yer aldı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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