ABD’den çocukları koruyan dijital kalkan: Çevrim içi güvenlik yasası Meclis’ten geçti

Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin ortak çalışmasıyla hazırlanan "Çocukların Çevrimiçi Güvenliği Yasası", görüşülmek üzere Senatoya gönderildi.

DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?

Yasa tasarısı, çocukların çevrim içi güvenliğine ilişkin standartlar getirirken, eyaletlerin konuya ilişkin daha sıkı önlemleri uygulamasının da önünü açıyor.

Düzenleme kapsamında, yapay zeka sohbet robotlarının kullanıcıya insan olmadıklarını açıkça bildirmesi ve bazı içeriklere erişim için yaş doğrulaması yapılması zorunlu hale gelecek.