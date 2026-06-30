ABD’den çocukları koruyan dijital kalkan: Çevrim içi güvenlik yasası Meclis’ten geçti
ABD Temsilciler Meclisi, çocukların internette karşılaşabileceği riskleri azaltmayı amaçlayan yasa paketini kabul etti. Düzenleme, yaş doğrulaması zorunluluğu ve yapay zeka uygulamalarına şeffaflık şartı getirerek çocukların dijital ortamda daha güvenli şekilde korunmasını hedefliyor.
ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, çocukların çevrim içi ortamda korunmasını amaçlayan yasa paketi 117'ye karşı 267 oyla kabul edildi.
Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin ortak çalışmasıyla hazırlanan "Çocukların Çevrimiçi Güvenliği Yasası", görüşülmek üzere Senatoya gönderildi.
DÜZENLEME NELERİ KAPSIYOR?
Yasa tasarısı, çocukların çevrim içi güvenliğine ilişkin standartlar getirirken, eyaletlerin konuya ilişkin daha sıkı önlemleri uygulamasının da önünü açıyor.
Düzenleme kapsamında, yapay zeka sohbet robotlarının kullanıcıya insan olmadıklarını açıkça bildirmesi ve bazı içeriklere erişim için yaş doğrulaması yapılması zorunlu hale gelecek.