ABD’den Danimarka’ya 1,8 milyar dolarlık dev silah satışı

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı Savunma Güvenlik İş birliği Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, satış kararının ABD Kongresi'ne bildirildiği belirtildi.

1,8 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDEKİ SATIŞ

Açıklamada, Bakanlığın Danimarka hükümetine, yaklaşık 1,8 milyar dolar değerindeki, dolaylı ateş koruma yeteneğine sahip, çoklu görevlerde kullanılabilecek deniz devriye ve keşif uçağı P-8A ve ilgili ekipmanların satışını onaylayan bir karar aldığı ifade edildi. Ayrıca, bu satışın NATO üyesi Danimarka'nın güvenliğini güçlendirerek, ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyeceği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, satışın Danimarka'ya NATO operasyonlarına etkin şekilde katılabilecek bir kapasite kazandıracağı, mevcut ve gelecekteki tehditlerle mücadele gücünü artıracağı ifade edildi. Satışın bölgedeki askeri dengeyi değiştirmesinin öngörülmediği de kaydedildi.