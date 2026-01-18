Trump’tan Avrupa’ya Grönland vergisi

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland'ı almalarına karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergileri getireceğini açıkladı. Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya 1 Şubat'tan itibaren uygulanacak yüzde 10 gümrük vergisinin 1 Haziran'da ise yüzde 25'e çıkarılacağını vurgulayan Trump, Grönland'ın tamamen, eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirdi. Trump'ın açıklamalarına sert tepki gösteren İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "Şantaja boyun eğmeyeceğiz" ifadesini kullandı.