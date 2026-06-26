ABD’den deprem sonrası Venezuela kararı: Yaptırımlar geçici olarak gevşetildi

Venezuela'da ardı ardına meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, insani yardım çalışmaları da sürüyor. ABD Hazine Bakanlığı, deprem felaketinin ardından insani yardım çalışmalarını kolaylaştırmak için Venezuela'ya yönelik yaptırımları geçici olarak gevşetti.

26 HAZİRAN İLE 23 EKİM TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ OLACAK

ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), deprem yardımı çabalarıyla ilgili "tüm işlemlere" izin verileceğini bildirerek, kısıtlamaların kısmi ve geçici olarak esnetilmesini öngören genel lisansın, 26 Haziran ile 23 Ekim tarihleri arasında geçerli olacağını aktardı.

Yayınlanan genel lisans, üçüncü ülke, kişi ve kuruluşlar adına Venezuela'ya veya Venezuela'dan yapılacak fon transferlerini ve mali işlemleri, yalnızca onaylanan insani yardım faaliyetlerini desteklemesi şartıyla kapsıyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör