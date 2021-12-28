ABD’den dikkat çeken Covid-19 adımı: Karantina süresi değişti!

Karantina süresinde değişikliğe gidildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) koronavirüs ile ilgili dikkat çeken bir adım attı. Karantina süresinin değiştirildiği açıklanırken Bağışıklık artıran 3. doz hatırlatma aşısını yaptıranlar için önemli bir açıklamada bulunuldu. İşte detaylar...