ABD’den dikkat çeken İsrail kararı: Savunma Bakanı’nın ziyareti iptal edildi
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in, İsrail’de Türkiye’ye F-35 satışı ve İran dosyasını ele alması beklenen ziyareti son anda iptal edildi. Kararın gerekçesi açıklanmazken, iptal Washington-Tel Aviv hattında dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.
İsrail basınındaki haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yarın İsrail'e yapacağı seyahati iptal etti.
Ziyaretin neden iptal edildiğine dair basına henüz bir bilgi yansımadı.
ABD basını, Hegseth'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceğini, İran konusunu ve Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini ele alacağını yazmıştı.
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