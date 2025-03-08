ABD'den flaş 'Google' kararı: Bir dönem sona eriyor
ABD Adalet Bakanlığından (DOJ) flaş 'Google Chrome' kararı geldi. ABD'de, Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda "yasa dışı tekel" oluşturduğuna ilişkin hükümler sonrası bakanlık Chrome'un "derhal ve eksiksiz" bir şekilde elden çıkarılmasını talep etti.
ABD Adalet Bakanlığı, Google'a açılan "antitröst" davasında, Chrome tarayıcısının satılması konusundaki talebini yineledi. The Washington Post'un haberine göre, Adalet Bakanlığı, "antitröst" davasına ilişkin mahkemeye revize edilmiş belgelerini sundu. Söz konusu belgelerde, yargıca Google'ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlanması için olan talep tekrarlandı.
Öte yandan belgelerde bakanlığın, Google'ın yapay zeka startup'larındaki hisselerini satması talebinden vazgeçtiği görüldü.
Google'ın sözcülerinden Peter Schottenfels, söz konusu taleplerin ABD'nin "ekonomisi ve güvenliğine" zarar vereceğini savunarak, "(Bu talepler) Mahkemenin kararının çok ötesine geçiyor." ifadesini kullandı.
Nihai kararı ise, federal yargıç Amit Mehta'nın nisanda vereceği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin söz konusu talepleri yinelemesi, beklentilerin aksine, "antitröst" konusuna yönelik "agresif" önlemlerin yeni yönetimde de süreceği yorumlarına neden oldu.