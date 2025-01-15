ABD’den flaş ’Küba’ kararı! Terör listesinden çıkaracaklar

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Kongreye gönderilen resmi bildirime göre Küba'nın "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarılacağı belirtildi.

Buna göre Küba, 2021'de hapsedilen "siyasi tutukluların" serbest bırakılması karşılığında söz konusu listeden çıkarılacak.

Konuyla ilgili düzenlenen basın brifinginde süreci değerlendiren üst düzey bir ABD'li yetkili, Küba'nın teröre destek verdiğine ilişkin kayda değer bulguların olmadığını, ayrıca bu ülkenin Kolombiya'daki barış görüşmelerine çok olumlu katkılar yaptığını belirtti.

ABD yönetiminin söz konusu bildirimini inceleme yetkisi olan Kongrenin bu kararı bloke edecek bir adım atmasının beklenmediği kaydedildi.

Küba'nın söz konusu listeden resmen çıkarılmasının ardından listede Kuzey Kore, İran ve Suriye kalacak.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, 29 Mayıs 2015'te Küba'yı teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarmıştı. Daha sonra göreve gelen Trump yönetimi, 2021 ocak ayında görev süresinin son haftasında Küba'yı yeniden bu listeye eklemişti.