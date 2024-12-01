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Giriş Tarihi: 1.12.2024 06:02

ABD'den Gazze açıklaması: “Hamas rehineleri serbest bırakırsa, savaş yarın bitebilir”

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gazze'deki savaşı sona erdirmenin Hamas’ın elinde olduğu savunularak, “Eğer Hamas rehineleri serbest bırakmayı kabul etseydi, Gazze'deki savaş yarın ve hatta aylar önce biter ve Gazzelilerin çektiği acılar hemen sona ererdi” ifadeleri kullanıldı.

İHA
ABD’den Gazze açıklaması: Hamas rehineleri serbest bırakırsa, savaş yarın bitebilir
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın Gazze'de rehine olarak tutulan İsrail kökenli ABD vatandaşı Edan Alexander'ın videosunu yayınlamasına ABD hükümetinden tepki geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Alexandr'ın ailesi ile temasın sürdüğü belirtilerek, "Eğer Hamas rehineleri serbest bırakmayı kabul etseydi, Gazze'deki savaş yarın ve hatta aylar önce biter ve Gazzelilerin çektiği acılar hemen sona ererdi" ifadeleri kullanıldı.

Hamas'ın rehineleri serbest bırakmayı kabul etmediği savunulan açıklamada, "Başkan Biden'ın geçen hafta söylediği gibi, rehinelerin serbest bırakılması, savaşın durdurulması ve Gazze'ye insani yardımın ulaştırılması amacıyla bir anlaşma yapmak için elimizde kritik bir fırsat var.

Bu anlaşma şu anda masada" denildi. ABD hükümetinin rehinelerin serbest bırakılmasına dönük her türlü çabayı sürdürdüğü vurgulandı.

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ABD'den Gazze açıklaması: “Hamas rehineleri serbest bırakırsa, savaş yarın bitebilir”
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