ABD’den Gazze işgaline yeni kılıf

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki katliamları sürerken ABD'den yeni bir ateşkes oyunu geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes için yüzde 90 anlaşma sağlandığını yeniden teyit etti. İsrail Başbakanı Netanyahu ise ABD'nin "Gazze'de ateşkese çok yakınız" iddiasını reddetti. ABD yönetiminin ayrıca İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki işgaline yeni bir kılıf bulduğu ortaya çıktı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Koordinatörü John Kirby, "İlk aşama gerçekten de İsrail ordusunun yoğun nüfuslu bölgeleri terk etmesini gerektiriyor, ancak Philadelphia Koridoru'nun bu kritere uymayan kısımları var. Çünkü bunlar yoğun nüfuslu bölgeler değil; dolayısıyla İsrailliler, koridor boyunca yer alan bu bölgelerde kalmaları gerektiğini söylediler" dedi. Hamas yönetimi ABD ve İsrail'in ateşkes adı altında anlaşma yerine kendi çıkarlarını dayattığını savunuyor. Uzmanlara göre Netanyahu'nun Philadelphia Koridoru'ndan çekilmeme noktasındaki ısrarırın ardından müzakereleri baltalamak var. Netanyahu'nun kendi koltuğunu korumak için saldırıları devam ettirmek istediği biliniyor. Ayrıca İsrail, Gazze Şeridi'ni kontrolüne geçirme yönündeki tutumu çerçevesinde Philadelphi Koridoru'ndan çekilmemekte ısrar ediyor.İsrail ordusu, 10 gün süren saldırıların ardından büyük yıkım bırakarak geri çekildiği işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kenti ve kampında cadde ve sokaklarda yaklaşık 25 kilometre yolu yok etti.Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama kararı çıkarılmaması için bazı dünya liderlerinden baskı gördüğünü belirtti. Han, BBC'ye verdiği röportajda, bazı dünya liderleri tarafından yakalama emri çıkarmaması için baskı gördüğünü aktararak "Birçok lider ve diğerleri bana söyledi, bana tavsiyede bulundu ve beni uyardı." dedi.Hollywood sinemasının ünlü isimleri, ABD Başkanı Joe Biden'a Gazze'de ateşkes sağlanması talebinde bulundukları bir mektup yazdı. Aralarında Bradley Cooper, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Joaquin Phoenix gibi isimlerin imzasının bulunduğu mektupta, ABD Başkanı Biden ve Kongre, daha fazla can kaybı yaşanmaması için harekete geçmeye davet edildi.