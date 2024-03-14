ABD’den Gazze’ye havadan 9’uncu yardım operasyonu

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 13 Mart 2024 tarihinde saat 13.17'de Kuzey Gazze'ye dokuzuncu insani yardım hava indirme operasyonunu gerçekleştirdi. Ortak operasyonda iki C-130 ve bir C-17 Globemaster III ABD Hava Kuvvetleri uçağı ile ABD insani yardım malzemelerinin havadan ulaştırılmasında uzmanlaşmış ABD ordusu askerleri yer aldı. ABD C-17 ve C-130 uçakları 35 bin 712 yiyecek ve 28 bin 800 şişe suyu büyük bir ihtiyaç bölgesi olan Kuzey Gazze'ye bırakarak sivillerin kritik yardıma erişimini sağladı. İnsani yardımların havadan atılmaya başlandığı 2 Mart 2024 tarihinden bu yana ilk kez bir C-17 yardım ulaştırmak için kullanıldı" denildi.

HUSİLERE AİT 4 İHA İMHA EDİLDİ

CENTCOM, 13 Mart Kızıldeniz raporunu da yayımladı. Raporda, Husilerin Aden Körfezi'ne balistik füze fırlattığı ancak füzenin herhangi bir gemiye isabet etmediği belirtildi. Açıklamada, 4 İHA ve bir füzenin imha edildiği ifade edilerek, "İran destekli Husi teröristler 13 Mart günü 02.00 ile 16.50 arasında Yemen'in Husi kontrolündeki bölgelerinden Aden Körfezi'ne bir adet gemisavar balistik füze fırlattı. Füze herhangi bir gemiye isabet etmedi, herhangi bir yaralanma ya da hasar rapor edilmedi. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı daha sonra Yemen'in Husiler tarafından kontrol edilen bölgelerinde 4 insansız hava sistemi (İHA) ve bir füzeyi başarıyla vurarak imha etti" denildi.