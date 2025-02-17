ABD'den gelen uçak Kanada Havalimanı'nda düştü! İşte olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika haberi... ABD'nin Minnesota eyaletinden Kanada'ya seyahat uçan yolcu uçağı, iniş sırasında ters döndü. Takla atan uçak bu şekilde iniş yaparken, yetkililer tüm yolcuların ve mürettebatın sağ olarak çıktığını belirtti.
Minnesota'dan kalkan bir Delta Havayolları uçağı, Kanada'da iniş sırasında kaza yaptı. Kanada polisi olayda yaralıların olduğunu belirtti.
Toronto Pearson Havalimanı yetkilileri, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada kazayı doğrularken, acil durum müdahalesinin devam ettiğini, yolcu ve mürettebatın uçaktan çıkarıldığını belirtti.