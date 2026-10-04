ABD'den gizli savaş zirvesi

ABD-İran arasındaki gerilim, Washington'un Ortadoğu'daki askeri hareketliliğini artırması ve İran'a yönelik yeni seçenekleri gündeme getirmesiyle daha da yükseldi. Amerikan basını, Başkan Donald Trump'ın üst düzey kurmaylarını başkanlık yerleşkesi Camp David'de topladığını öne sürdü. Toplantıda ABD-İran savaşında atılacak adımların ve Yemen'deki İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki savaşla ilgili konuların görüşüldüğü ifade edildi. Toplantıya ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in başkanlık ettiği ileri sürüldü.

YEMEN'DE HUSİLERE AĞIR DARBE

Yemen'de hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Yemen ordusu, Taiz'de 10 bölgede Husilere ait noktalara 71 saldırı düzenlediklerini bildirdi. Yemen ordusu ile birliklere destek veren Halk Direnişi güçlerinin, Taiz'in güneydoğusundaki Samia Kalesi'ni İran destekli Husilerden aldığı, çatışmaların El-Caşa bölgesine doğru genişlediği bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör