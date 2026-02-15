ABD’den Hint Okyanusu’nda operasyon: İran ve Rusya bağlantılı gemiye el konuldu

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın Karayipler'de uyguladığı abluka kapsamında denetimden kaçmaya çalıştığı belirtilen 'Veronica 3' gemisine gece saatlerinde operasyon düzenlendiğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığının sosyal medya paylaşımında, geminin Trump'ın ablukasından kurtulmayı hedeflediği ve izini kaybettirmeyi planladığı iddia edildi.

Açıklamada, "Gemi, Trump'ın ablukasından kaçmaya çalıştı ve gizlice uzaklaşmayı umuyordu. Karayipler'den Hint Okyanusu'na kadar takip ettik, mesafeyi ölçtük ve durdurduk" ifadeleri kullanıldı.