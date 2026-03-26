ABD’den Irak’taki vatandaşlarına uyarı: Ülkeden ayrılın

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Orta Doğu'daki ABD varlıkları İran tarafından vurulurken Irak ise hem ABD hem de İran yanlılarının hedef aldığı tek ülke konumunda bulunuyor.

ABD'nin Irak Büyükelçiliği, İran yanlılarının ABD noktalarını vurduğu Irak'ta devam eden gerginlik nedeniyle ülkedeki vatandaşları için yeni bir güvenlik uyarısı yayınladı.

Büyükelçilik açıklamasında, Irak hava sahasında füze, insansız hava aracı ve roket riskinin devam etmesi nedeniyle ABD vatandaşlarının Irak'ı terk etmelerini ve Bağdat'taki büyükelçiliğe veya Erbil'deki başkonsolosluğa gitmemeleri istendi.

Hava sahasının kapalı kalması nedeniyle ülkeden ayrılanların Ürdün, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye'ye karayoluyla gitmeleri tavsiye edildi.