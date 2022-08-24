ABD’den ‘İran hedefleri’ne saldırı

ABD ordusu, Suriye'nin doğusunda İran destekli gruplara yönelik hava saldırısı düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, "Başkan Joe Biden'ın talimatıyla ABD askeri güçleri Suriye'nin Deyrizor kentinde hava saldırıları düzenledi" açıklamasında bulundu. Açıklamada, saldırıların, ABD güçlerini, 15 Ağustos'ta İran destekli gruplarca ABD personeline yapılan saldırılara benzer saldırılardan koruma amaçlı olduğu belirtildi. İran Devrim Muhafızlarına bağlı grupların hedef alındığı kaydedildi. İran ise grupların Tahran ile bağlantısı olmadığını savundu.