ABD’den İran Petrol Bakanı Paknejad’a yaptırım

ABD, İran'ın petrol sanayisini hedef aldı. ABD Hazine Bakanlığı, İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad ile İran petrolünü Çin'e taşımak için kullanılan gemilere yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Paknejad'ı yeni yaptırımlarla hedef alınarak İran'ın petrol ihracatını tamamen kesmeyi amaçladıklarını belirterek, "Hazine Bakanlığı, rejimin istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini finanse etmesiyle ve tehlikeli girişimleriyle mücadele edecek ve bunları engelleyecektir" dedi.