ABD’den İran petrolüne yeni yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisince (OFAC), bir nakliye ve gemi ağına İran petrolü kaçakçılığı dolayısıyla yaptırım uygulandığı belirtildi. Söz konusu ağın İran petrolünü Irak petrolüyle gizlice karıştırarak faaliyet gösterdiği vurgulanan açıklamada, bunun yaptırımlardan kaçınmak için kasıtlı olarak yalnızca Irak menşeli olarak pazarlandığı kaydedildi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Irak'ın teröristler için 'güvenli bir sığınak' haline gelmemesi gerektiğini söyleyerek, bu nedenle ABD'nin İran'ın ülkedeki etkisini engellemek için çalıştığını aktardı. Bessent, petrol gelirlerini hedef alarak, İran'ın ABD ve müttefiklerine karşı saldırı düzenleme kabiliyetini daha da zayıflatacaklarına dile getirerek, "İran'dan bağımsız petrol tedarikine bağlılığımıza devam ediyoruz ve Tahran'ın ABD yaptırımlarından kaçma girişimlerini engellemek için çabalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.