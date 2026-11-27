ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukasının sürdüğü Hürmüz Boğazı çevresinde gerilim yükseliyor. CENTCOM, dün İran'ın Bender Abbas kentinden ayrılan ve yapılan tüm uyarılara rağmen söz konusu ablukayı aşmaya çalıştığı belirtilen Palau bayraklı "Pacific Archer" adlı yük gemisine Umman Körfezi'nde hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

SİVİL MÜRETTEBAT ZARAR GÖRMEDİ

Saldırının, ABD ordusuna ait bir savaş uçağından fırlatılan hassas güdümlü mühimmatla gerçekleştirildiği belirtildi. Geminin arka bölümünü hedef alan saldırı sonucunda hareketsiz kaldığı, sivil mürettebatın ise zarar görmediği aktarıldı. CENTCOM, saldırıya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

6 GEMİNİN HAREKET KABİLİYETİ DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Açıklamada, ABD ordusunun deniz ablukasını sıkı şekilde uygulamaya devam ettiği belirtilerek, kurallara uyan 158 ticari geminin rotasının değiştirildiği, ablukaya karşı gelen 6 geminin ise hareket kabiliyetinin devre dışı bırakıldığı belirtildi. CENTCOM, Umman Körfezi'nde ve Hürmüz Boğazı çevresindeki sularda faaliyet gösteren tüm denizcilere, ABD güçleri tarafından yapılan abluka uyarılarını dikkate almaları çağrısında bulundu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör