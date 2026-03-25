ABD'den İran'a 'blöf yapmıyoruz' çıkışı: Pes et yoksa daha sert vuracağız!
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İran'ın artık pes etmesi gerektiğini söyleyen Leavitt, "ABD Başkanı Donald Trump blöf yapmıyor. Cehennemi yaşatmaya hazır. İran yeniden yanlış hesap yapmamalı" dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Orta Doğu'da devam eden savaş ve ABD ile İran arasında çelişkili ateşkes açıklamalarının yapıldığı görüşmelere ilişkin konuştu.
Leavitt, "Eğer İran askeri olarak yenildiklerini ve yenilmeye devam edeceklerini fark edemezse, ABD Başkanı Donald Trump daha önce hiç almadıkları kadar sert bir darbe aldıklarından emin olacak" dedi.
"EZİLDİKLERİNİN FARKINDALAR"
Leavitt, İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "İran rejimi bir çıkış yolu arıyor, ezildiklerinin farkındalar" dedi.
"TRUMP BLÖF YAPMIYOR"
