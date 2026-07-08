ABD’den İran’a Hürmüz’de yeni saldırı
ABD ordusu, "ticari gemileri hedef aldığı" gerekçesiyle İran'a karşı "bir dizi güçlü saldırı" başlattığını duyurdu. ABD ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Umman açıklarında üç ticaret gemisinin vurulmasının ardından dün gece İran hedeflerine karşı saldırı başlatıldığı belirtildi. İran'ın devlet televizyonu da saldırıları doğrulayarak, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde birkaç patlama sesi duyulduğuna dair bilgiler aldığını duyurdu. Sirik'teki patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de patlama sesleri duyulduğu bildirildi.