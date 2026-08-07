ABD'den İran'a karşı yeni yaptırım: Borsa ve bankacılık ağı listeye eklendi

ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu finanse ettikleri ve yasa dışı finansal faaliyetlere imkan sağladıkları gerekçesiyle iki dijital varlık borsasını ve gölge bankacılık ağını yaptırım listesine ekledi.

ABD’den İran’a karşı yeni yaptırım: Borsa ve bankacılık ağı listeye eklendi
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, yaptırım kararlarıyla Tahran yönetimi tarafından kullanılan iki büyük dijital varlık borsasının yanı sıra birden fazla ülkede faaliyet gösteren paravan şirketlerden oluşan ağı yöneten ve yasa dışı kripto para faaliyetleri ile yaptırımların aşılmasını kolaylaştıran şebekenin liderinin de hedef alındığı belirtildi.

ABD’den İran’a karşı yeni yaptırım: Borsa ve bankacılık ağı listeye eklendi

Açıklamada, İran bağlantılı aktörlerin lisanssız veya sınırlı düzeyde denetlenen dijital varlık platformlarını kullanarak büyük miktarda kripto varlık transfer ettiği ileri sürüldü.

ABD’den İran’a karşı yeni yaptırım: Borsa ve bankacılık ağı listeye eklendi

Bu işlemlerin, geniş bir şirket ağı ve fonların kaynağını gizleyen kapsamlı bir çevrim içi kumar organizasyonu aracılığıyla yürütüldüğü iddia edilen açıklamada, elde edilen yasa dışı gelirlerin aklanarak İran Devrim Muhafızları Ordusu ile rejim bağlantılı kişilerin yararına kullanıldığı anlatıldı.

Açıklamada, Shelbit Exchange ile Aban Tether adlı dijital varlık borsalarının yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, yasa dışı dijital varlık faaliyetlerini destekleyen çok uluslu bir şirket ağının lideri olduğu belirtilen İran doğumlu, Dominika ve Afganistan vatandaşlıklarına sahip, Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşayan Siavash Kayvanpour'un da yaptırım listesine eklendiği aktarıldı.

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ABD’den İran’a karşı yeni yaptırım: Borsa ve bankacılık ağı listeye eklendi

GÖLGE BANKACILIK AĞI DA HEDEF ALINDI

ABD Hazine Bakanlığından yapılan ayrı bir açıklamada ise "gölge bankacılık" sistemi olarak tanımlanan döviz ağlarına yönelik de yaptırım kararları alındığı bildirildi.

Açıklamada, bankalar, paravan şirketler ve döviz büroları aracılığıyla yüz milyonlarca doların transfer edilmesini sağlayan ağların hedef alındığı, bu kapsamda çok sayıda finansal kuruluş, şirket ve bireysel kolaylaştırıcının yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#ABD #İRAN

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