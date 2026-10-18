ABD’den İran’a nükleer tehdidi: Yıkımla yüzleşirler

ABD'li bakan Hegseth, ABD'nin Knoxville kentindeki Tennessee Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın "nükleer hırsları" olduğunu ve "büyük bir konvansiyonel füze cephaneliği oluşturduğunu" öne süren Hegseth, "(İran) Bir nevi Kuzey Kore stratejisi izlemeye çalışıyorlardı. (Amaçları) Büyük bir cephanelik oluştururken nükleer silahlar geliştirmekti." dedi.

İran'ın "bunlardan masada vazgeçip vazgeçmeyeceği konusunda" çok hızlı bir karar vermesi gerektiğini kaydeden Hegseth, aksi takdirde, "ABD'nin gerekirse hızla yol açabileceği türden bir yıkımla karşı karşıya kalacağını" savundu.

Hegseth ayrıca, "Venezuela'daki operasyonun nesiller boyu sürecek etkileri olacaktır. Onlar şimdi bizim stratejik ortağımız. Şirketlerimiz Venezuelalı şirketlerle ortaklık kuruyor. Bu da Orta Doğu enerjisine olan bağımlılığımızın eskisiyle kıyaslanamayacak kadar azaldığı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör