ABD'den İran'a son çağrı: Pes et yoksa daha sert vuracağız!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Orta Doğu'da devam eden savaş ve ABD ile İran arasında çelişkili ateşkes açıklamalarının yapıldığı görüşmelere ilişkin konuştu.

Leavitt, "Eğer İran askeri olarak yenildiklerini ve yenilmeye devam edeceklerini fark edemezse, ABD Başkanı Donald Trump daha önce hiç almadıkları kadar sert bir darbe aldıklarından emin olacak" dedi.