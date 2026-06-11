ABD’den İran’a yeni saldırı
ABD/İsrail-İran savaşında dün yeni bir gelişme yaşandı. Önceki gece, askeri helikopterinin düşürülmesine misilleme olarak İran'a saldırı düzenleyen ABD ordusu, Başkan Trump'ın "sert vuracağız" açıklamasının ardından dün gece yeni bir saldırı daha gerçekleştirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada saat 00.40 sıralarında başlatılan saldırılarda aralarında hava üssü ve petrokimya tesislerinin de bulunduğu çok fazla hedef vuruldu. ABD'nin İran'a saldıracağını duyurmasının ardından, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri geldiği bildirildi. İran basını, Keşm ve Hengam adalarında bazı noktaların saldırıların hedefi olduğunu açıklarken, İran'ın Tahran ile Fars ve Asuliye eyaletlerinde hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi. İran'dan yapılan açıklamada ABD savaş gemilerinin hedef alındığı belirtilerek, "Teslimiyeti rüyalarında görürler" ifadesi kullanıldı.