ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
ABD, İran'a dün gece de hava saldırıları düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) açıklamasında, art arda yedinci gece gerçekleştirilen saldırıların "İran'ın askeri yeteneklerini zayıflatmaya devam etmeyi amaçladığı" ifade edildi. İran basını, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde 3 patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Saldırılara tepki gösteren İran, "Tam imha safhasına geçeceğiz" açıklamasını yaptı. Öte yandan Tahran yönetiminin, Irak'ın Erbil ve Süleymaniye kentlerindeki bazı hedeflere de saldırılar düzenlediği belirtildi.