ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası: Seyir füzesi fırlatma üsleri hedef alındı
ABD ordusu, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki askeri kapasitesini hedef alan yeni saldırı dalgası düzenlediğini açıkladı. Yaklaşık 90 dakika süren operasyonda kıyı savunma sistemleri ile füze üslerinin vurulduğu bildirildi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) X sosyal medya platformundaki hesabından İran'a yönelik yeni saldırı dalgasına ilişkin açıklama yapıldı.
CENTCOM güçlerinin TSİ 13.00'te (ABD doğu saatiyle 06.00'da) İran'a yönelik saldırı dalgası başlattığı belirtilen açıklamada, saldırıların "İran güçlerinin, Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırmak için kullandığı askeri yeteneklerini daha da zayıflatmayı amaçladığı" ifade edildi.
SALDIRIDA HASSAS MÜHİMMAT KULLANILDI
Saldırı dalgasının başladığı ilanından kısa süre sonra CENTCOM'un hesabından yapılan paylaşımda, 90 dakika süren dalganın tamamlandığı duyuruldu.
Büyük Tunb adasında bulunan kıyı savunma sistemleri ile seyir füzesi depolama ve fırlatma üslerinin hedef alındığı kaydedilen paylaşımda, bunlara hassas mühimmatla saldırı düzenlendiği belirtildi.
Paylaşımda, saldırı dalgasının, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere saldırma kapasitesini daha da zayıflattığı savunuldu.