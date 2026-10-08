ABD’den İran’a yeni saldırı hazırlığı: CENTCOM’a talimat verildi
ABD Savunma Bakanlığının, İran’a yönelik yeni saldırı ihtimaline karşı CENTCOM’dan hazırlıklarını tamamlamasını istediği bildirildi. ABD’li ve İsrailli kaynaklar, saldırıların iki ülkedeki seçimler öncesinde gerçekleşebileceğini öne sürdü.
Axios'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Merkez Kuvvetleri Komutanlığına (CENTCOM) İran'a yönelik saldırıların sürdürülmesi için hazırlıklarını tamamlama talimatı verdi.
Talimatta CENTCOM'a muhtemel saldırılar için herhangi bir zaman verilmezken ABD Başkanı Donald Trump'ın zamanlama konusunda değerlendirmesinin sürdüğü iddia edildi.
Öte yandan ABD'li ve İsrailli kaynaklar, saldırıların ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler ve İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenecek seçimler öncesi olabileceğini belirtti.
Kaynaklar, İran'a yönelik saldırıların sürmesi durumunda İran'ın enerji altyapısına ve nükleer hedeflere yönelik büyük saldırılar gerçekleştirilebileceğine işaret etti.
"İŞLER YA KOLAY YA DA ZOR YOLDAN İLERLEYECEK"
Pentagon yetkilisi, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın görevi, askeri seçenekler geliştirmek ve bunları Başkan'a (Trump) sunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Axios'a yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda ABD, güçlü bir pozisyonda ve İran'ın ekonomisi çöküyor. İran, büyük bir darbe yedi ve işler ya kolay ya da zor yoldan ilerleyecek. Trump, tüm kozları elinde tutuyor ve ABD için en iyisini yapacak." ifadelerini kullandı.