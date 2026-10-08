ABD’den İran’a yeni saldırı hazırlığı: CENTCOM’a talimat verildi

Öte yandan ABD'li ve İsrailli kaynaklar, saldırıların ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler ve İsrail 'de 27 Ekim'de düzenlenecek seçimler öncesi olabileceğini belirtti.

Talimatta CENTCOM'a muhtemel saldırılar için herhangi bir zaman verilmezken ABD Başkanı Donald Trump'ın zamanlama konusunda değerlendirmesinin sürdüğü iddia edildi.

"İŞLER YA KOLAY YA DA ZOR YOLDAN İLERLEYECEK"

Pentagon yetkilisi, Anadolu Ajansına (AA) yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın görevi, askeri seçenekler geliştirmek ve bunları Başkan'a (Trump) sunmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Axios'a yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konusunda ABD, güçlü bir pozisyonda ve İran'ın ekonomisi çöküyor. İran, büyük bir darbe yedi ve işler ya kolay ya da zor yoldan ilerleyecek. Trump, tüm kozları elinde tutuyor ve ABD için en iyisini yapacak." ifadelerini kullandı.