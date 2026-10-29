ABD’den İran’a yeni saldırı hazırlığı: Washington müttefiklerini uyardı!

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de ABD'nin Körfez ülkelerini daha önce İran ile askeri bir tırmanışa karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyardığını duyurmuştu.

Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehditleri ve ABD'nin Orta Doğu ile Körfez 'deki müttefiklerini uyarması bölgede geniş çaplı saldırıların yeniden başlayabileceğine ilişkin endişeleri artırdı.

Müttefiklere muhtemel saldırıların birkaç gün sürebileceği uyarısı yapılırken, İran'ın olası misillemelerinde enerji tesisleri ve kritik altyapıyı hedef alabileceğine dikkati çekilerek önlem alınması istendi.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen ABD 'li iki diplomata göre, Washington yönetimi Orta Doğu 'daki müttefiklerini gelecek hafta yapılacak ara seçimlerin ardından İran 'a yönelik muhtemel saldırılara ve Tahran'ın verebileceği karşılığa ilişkin uyardı.

İran'a saldırılar nedeniyle yükselen benzin fiyatlarının küresel ekonominin neredeyse tüm sektörlerinde maliyetleri artırması, Cumhuriyetçi adayların seçim kampanyalarını da olumsuz etkiledi.

ABD ORDUSUNUN BÖLGEYE SEVKİYATLARI ARTIYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen ayın sonlarında bölgedeki askeri varlığını güçlendirmek amacıyla USS Theodore Roosevelt uçak gemisi ile deniz piyadelerini taşıyan amfibi çıkarma gemilerini San Diego'dan Basra Körfezi'ne sevk etti.

Sevkiyat kapsamında yaklaşık 9 bin asker bölgeye gönderildi.

Bir ABD'li yetkili, sevkiyatın ardından bölgede 20 binden fazla denizci ve deniz piyadesi ile yüzlerce hava aracının konuşlandırılabileceğini belirtmişti.

Yetkili, bu ölçekte bir deniz gücü varlığının son 20 yılda yalnızca birkaç kez görüldüğüne dikkati çekmişti.

ABD Donanması, 2003'ten bu yana ilk kez nisanda Orta Doğu'da aynı anda üç uçak gemisi bulundurmuştu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör