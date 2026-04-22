ABD’den İran’a yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığı, İran adına silah temin edilmesine veya taşınmasına yardımcı oldukları gerekçesiyle 8 şahıs, 4 şirket ve 2 uçağın yaptırım listesine alındığını duyurdu. Yaptırımların gerekçeleri, İran adına silah temini, silah ve bileşenlerini taşıma faaliyetleri ve İran'ın balistik füze ve insansız hava aracı programlarıyla bağlantılar olarak açıklandı.

Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yaptırım kararının İran'a karşı yürütülen "Ekonomik Öfke" operasyonu çerçevesinde olduğu ifade edilerek, "ABD, İran'ın balistik füze envanterini azaltmaya devam ederken, rejim üretim kapasitesini yeniden oluşturmanın yollarını arıyor" denildi.

Açıklamada, "İran, ABD ve müttefiklerini, bölgedeki enerji altyapısı da dahil olmak üzere hedef almak için giderek daha fazla Shahed tipi tek yönlü saldırı insansız hava araçlarına başvurmaktadır" ifadeleri kullanıldı.