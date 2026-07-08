ABD’den İran’a yönelik yeni saldırı dalgası! Bender Abbas Limanı’nda patlama

ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, uluslararası denizde sivil mürettebatı taşıyan ticari gemilere yönelik düzenlediği saldırılara misilleme yapmak amacıyla İran'a yönelik güçlü bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.

"ATEŞKESİ İHLAL EDEN BİR EYLEM"

CENTCOM'dan yapılan açıklamada "ABD saldırıları, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye yönelik saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilmektedir. İran'ın sergilediği saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesi açık bir şekilde ihlal eden bir eylemdir." ifadelerine yer verildi.