ABD'den İran'a yönelik yeni saldırı dalgası! Bender Abbas Limanı'nda patlama
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik güçlü bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu. Saldırının ardından İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nde yer alan Bender Abbas Limanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.
ABD, İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı.
ABD Merkez Komutanlığı'ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, uluslararası denizde sivil mürettebatı taşıyan ticari gemilere yönelik düzenlediği saldırılara misilleme yapmak amacıyla İran'a yönelik güçlü bir saldırı dalgası başlattıklarını duyurdu.
Saldırının ardından İran'ın Hürmüzgan Eyaleti'nde yer alan Bender Abbas Limanı'nda patlama meydana geldiği bildirildi.
"ATEŞKESİ İHLAL EDEN BİR EYLEM"
CENTCOM'dan yapılan açıklamada "ABD saldırıları, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye yönelik saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilmektedir. İran'ın sergilediği saldırganlık haksız, tehlikeli ve ateşkesi açık bir şekilde ihlal eden bir eylemdir." ifadelerine yer verildi.
6 PATLAMA SESİ DUYULDU
İran devlet televizyonundan yapılan açıklamada ise "Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'teki patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyuldu." denildi.