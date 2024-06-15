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Giriş Tarihi: 15.6.2024 11:43

ABD’den İskandinav Direniş Hareketi kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ülkenin, İsveç merkezli İskandinav Direniş Hareketini (NRM) ve 3 liderini "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanıdığını duyurdu.

AA
ABD’den İskandinav Direniş Hareketi kararı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin İsveç merkezli İskandinav Direniş Hareketini (NRM)'nin etnik nedenlere dayanan şiddet tehdidinden endişe duyduğu belirtildi.

ABD'nin, Avrupalı ortaklarıyla istişare sonrası NRM'nin terör örgütü olarak tanınması kararı aldığı kaydedilen açıklamada, hareketin ve 3 liderinin "Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist" olarak tanındığı bildirildi.

Örgüt üyelerinin siyasi muhaliflere, protestoculara ve gazetecilere karşı şiddet içeren saldırılar düzenlediği vurgulanan açıklamada, NRM'nin "bıçaklı dövüş" gibi şiddet içerikli eğitimler düzenlediği aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu örgüt, Norveç, Danimarka, İzlanda ve Finlandiya'da da şubeleri bulunan, İsveç'teki en büyük Neonazi grubu olarak tanımlandı.

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ABD’den İskandinav Direniş Hareketi kararı
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