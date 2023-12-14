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Giriş Tarihi: 14.12.2023 12:54

ABD’den İsrail bir koşulsuz destek mesajı daha! Masada ateşkes yok

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD’nin Gazze Şeridi’ndeki savaşta İsrail’e verdiği “sürekli desteğin” altını çizdi.

İHA
ABD’den İsrail bir koşulsuz destek mesajı daha! Masada ateşkes yok

İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 69. güne girildi. Bölgede her noktayı vuran İsrail ordusu, havadan, karadan, denizden Gazze Şeridi'ni abluka altında tutmaya devam ediyor.

Can kaybının 18 bin 608'e ulaşmasına neden olan saldırılarda ise İsrail'e en büyük desteği ABD veriyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savuna Bakanı Yoav Gallant ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşına verdiği "sürekli desteğin" altını çizdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, Austin'in Gallant'a "Hamas'ın İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırılarını bir daha asla tekrarlayamayacağını" söylediği belirtildi.

Austin'in ayrıca sivillerin korunması ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın artırılması ihtiyacını yinelediği aktarılan açıklamada, bölgede acil ateşkes isteyen küresel talebe değinilmedi.

Açıklamada ayrıca, ABD Savunma Bakanı Austin'in İsrail'in kuzeyindeki halkı tehdit ettiği için Lübnan Hizbullah'ını kınadığı ve iki ülke arasındaki BM sınır hattı boyunca "sükûnet" çağrısında bulunduğu ifade edildi.

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ABD’den İsrail bir koşulsuz destek mesajı daha! Masada ateşkes yok
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