ABD’den İsrail’e 1 tonluk bomba sevkiyatı

ABD yönetimi tarafından kısa süre önce onaylanan silah satışı kapsamında gönderilen yüksek tonajlı bombalar, İsrail'e ulaştı. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump tarafından İsrail'e satışı onaylanan 1 ton ağırlığında bin 800 bomba Aşdod Limanı'na indirildi. Eski ABD Başkanı Joe Biden tarafından satışı durdurulan, daha sonra Trump tarafından onaylanan MK-84 türü 1 tonluk bombalar, İsrail hava üslerine nakledildi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bu sevkiyatın İsrail ordusu için çok önemli olduğunu ve ABD ile İsrail arasındaki güçlü bağı yansıttığını belirtti. Vietnam Savaşı sırasında geliştirilen, büyük boyutu ve içerdiği patlayıcıyla bina bloklarını yıkabilecek, çok büyük hasar verebilecek güçteki MK-84 bombası, yüzlerce metre ötedeki hedefi yok etme kapasitesine sahip olmasıyla biliniyor.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA 18 YIL HAPİS

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinli 15 yaşındaki Muhammed Basil Zelbani'yi 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamaya göre Kudüs'teki İsrail Bölge Mahkemesi, Şufat Mülteci Kampı'nda esir tutulan Zelbani'ye işgale direndiği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme ayrıca 300 bin şekel (83 bin 333 dolar) değerinde maddi tazminata hükmetti. İsrail'in 13 Şubat 2023'ten bu yana gözaltında tutulan Zelbani'nin ailesinin yaşadığı evi de yıktığı belirtildi.