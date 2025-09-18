ABD’den İsrail’e 500 milyon $’lık kalkan

ABD'ninİsrail'in İran'a 13 Haziran'daki saldırmasıyla başlayan 12 günlük çatışma süresince İsrail'i korumak için 500 milyon dolar değerinde Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi (THAAD) füzesi fırlattığı ortaya çıktı. Business Insider sitesinin ulaştığı ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bütçesine ilişkin belgelerde, "İsrail'i desteklemek için harcanan" THAAD füze savunma sistemlerinin değiştirilmesi için 498 milyon dolarlık fon talep edildiği görüldü.