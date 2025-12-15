ABD’den İsrail’e baskı ziyareti

Gazze'de 10 Ekim'de varılan ateşkesin 2'nci aşamasının ne zaman başlayacağı merak konusu olurken ABD'nin İsrail'e baskısı artıyor. İsrail'in Walla sitesi, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmek üzere bugün Tel Aviv'e gideceğini iddia etti. ABD'li kaynağa dayandırılan haberde, Washington yönetiminin, Gazze'ye Uluslararası İstikrar Gücü'nün konuşlandırılması da dahil olmak üzere ateşkesin ikinci aşamasına geçiş için arabulucu ülkeler ve taraflarla görüşmeler yürüttüğü ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi. Barrack'ın beklenen ziyaretiyle eş zamanlı Katar'da Gazze'ye konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü üzerine yarın çok uluslu bir koordinasyon toplantısı düzenleneceği bildirildi. ABD'nin ateşkesin ikinci aşamasına hızla geçilmesi için İsrail'e baskı yaptığı aktarılırken Tel Aviv'in ateşkesin ilerlemenin Gazze'de kalan son İsrailli esirin cesedinin iadesine bağlı olduğunu bildirdiği kaydediliyor.