ABD’den İsrail’e dev savaş uçağı desteği: Boeing’e 8,6 milyar dolarlık F-15 sözleşmesi

Pentagon tarafından yapılan yazılı açıklamada, sözleşmenin İsrail Hava Kuvvetleri için 25 adet yeni F-15IA savaş uçağının tasarımı, entegrasyonu, testleri, üretimi ve teslimatını kapsadığı belirtildi. Anlaşmada ayrıca 25 adet ek F-15IA uçağı için opsiyon bulunduğu ifade edildi.

ÜRETİM MİSSOURİ'DE YAPILACAK

Açıklamada, söz konusu programın ABD'nin İsrail'e yönelik yabancı askeri satışları kapsamında yürütüldüğü vurgulanırken, çalışmaların Missouri eyaletindeki St. Louis tesislerinde gerçekleştirileceği ve 31 Aralık 2035'e kadar tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

ABD, uzun zamandır Orta Doğu'daki en yakın müttefiki olarak nitelendirdiği İsrailin' en büyük silah tedarikçisi konumunda bulunuyor.