ABD’den İsrail’e Gazze ültimatomu

"Barış Konseyi", "Gazze Ulusal Yönetim Komitesi" ve "Uluslararası İstikrar Gücü"nü içeren Gazze'nin geçiş dönemi yönetim yapılarını 16 Ocak'ta duyuran ABD Başkanı Donald Truymp, ayak direyen ve ateşkese rağmen soykıırm saldırılarını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyhau yönetimine yeni Gazze planını hemen uıygulamaya sokması çağrısında bulundu. ABD'nin İsrail'e Gazze Şeridi ile ilgili talepleri özetleyen bir belge sunduğu, bu taleplerin arasında "Hamas silahsızlandırılmasa bile yeniden yapılanmanın devam ettirilmesinin" yer aldığı öne sürüldü. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD'nin İsrail'e Gazze ile ilgili taleplerin yer aldığı bir belge sunduğu belirtildi.

BELGEDEKİ TALEPLER ŞUNLAR...

* Su, elektrik ve diğer hizmetler de dahil olmak üzere altyapı projelerinin uygulanması.

* Hamas kontrolündeki bölgelerdeki sakinlerin 2026 yılı sonuna kadar "Barış Konseyi"nin sorumluluğundaki bölgelere taşınması.

* Teknokrat bir hükümet için merkezi bir karargâh kurulması.

* "Uluslararası İstikrar Gücü" için üslerin inşasına izin verilmesi.

* Avrupa Hastanesi'nin yeniden inşası, inşaat malzemeleri ve tıbbi ekipman girişi ve Hamas kontrolündeki bölgelerden hastaneye erişim koridoru oluşturulması.

* İsrail'in, Filistin yönetiminin Gazze ile ilgili vergi gelirlerini "Barış Konseyi"ne devretmesi.

* Teknokrat hükümetini "Gazze'de egemen bir varlık" olarak tanınması.

* İsrail'in, ayrıca Gazze'de şu anda yasak olan 4G ağının işletilmesine izin vermesi ve silahlarını teslim eden ve barışa bağlı kalma taahhüdünde bulunanlara şartlı af çıkarması.

* "Barış Konseyi"nin tedarik zincirlerini, yakıtı ve ödemeleri denetlemesi ve Hamas tarafından uygulanan vergileri azaltmak için çalışması.

YENİDEN SALDIRI SEÇENEĞİ MASADAN KALKACAK

ABD'nin İsrail'e Gazze'de savaşa yeniden başlama seçeneğinin artık masada olmadığı ve Hamas'ın silahlarını teslim etmeyi reddetmesi durumunda bile Hamas yönetimine alternatif bir yönetim biçimini teşvik etme zamanının geldiği imasında bulunduğu sonucu çıkıyor.

MİNİK SUVAR ANNESİYLE BİRLİKTE DEFNEDİLDİ

İsrail'in Han Yunus'taki Mevasi bölgesinde yerinden edilen Gazzelilerin kaldığı çadırlara düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 1 yaşındaki Suvar Ebu Daraz ile 23 yaşındaki annesi Diana Ebu Daraz beraber defnedildi.



SON 24 SAATTE 9 KİŞİ ÖLÜ

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden 8 kişinin cenazesi ile 26 yaralının getirildiği belirtildi. Böylece soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 66'ya ulaştı. Batı Şeria'nın El-Bire kentinde de İsrail askerinin başından vurduğu 15 yaşındaki Filistinli çocuk hayatını kaybetti.

BİNALARI YIKMAYA DEVAM EDİYOR

Soykırımcı İsrail ordusu, topçu bombardımanı ve silah atışlarıyla eşzamanlı olarak Gazze Şeridi'nin güney ve kuzeyinde işgal ettiği bölgelerde bulunan bina ve yapıları yıktı.