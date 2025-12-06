ABD’den İsrail’e ikinci aşama baskısı

Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'den bu yana yürürlükte olan ateşkesin devamı için ABD'nin İsrail'e baskı yaptığı ortaya çıktı. İsrail saldırılarıyla her ne kadar her gün anlaşmayı ihlal etse de Gazze'de ateşkes tamamen bozulmuş değil. ABD merkezli Axios sitesinin haberine göre de Beyaz Saray yönetimi ateşkeste ikinci aşamaya geçilmesi için yoğun mesai harcıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın sunduğu anlaşmanın birinci aşaması tamamlanmak üzere. İsrailli tüm rehine cesetleri teslim edildi, sadece bir ceset kaldı. Gözler şimdi BM Güvenlik Konseyi'nin de onayını alan ikinci aşamada.

DÖRT ÜLKE HAZIR İDDİASI

Axios'taki haberde "ABD'li yetkililer, sürecin ikinci aşamaya ilerlemesi gerektiğini, aksi halde bölgede yeniden savaş riskinin artacağını belirtiyor" denildi. İkinci aşama kapsamında "İsrail Gazze'nin daha büyük bir bölümünden çekilecek, Uluslararası İstikrar Gücü bölgeye konuşlandırılacak, yeni yönetim modeli devreye girecek, Trump liderliğindeki Barış Konseyi kurulacak... Bu noktada en çok kriz çıkaran konu görev gücü oluyor. ABD'li yetkililere göre Türkiye, Endonezya, Azerbaycan ve Mısır asker vermeye hazır. Ancak İsrail'in Türk askerinin bölgeye konuşlanmasını engellemeye çalıştığı biliniyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ay sonundan önce ABD'ye giderek Trump ile ikinci aşamayı görüşmesi bekleniyor.

YUNANİSTAN İSRAİL'DEN SİLAHLANIYOR

Yunanistan Parlamentosu, İsrail'den 36 PULS tipi çok namlulu roketatar sistemi alımını onayladı. Parlamento Savunma ve Dışişleri Komitesi, İsrail merkezli Elbit Systems firmasından 36 adet PULS tipi çoklu roketatar sisteminin tedarikine onay verdi. İki ülkenin ayrıca, Yunanistan'da çok katmanlı bir hava ve füze savunma sistemi kurulmasına yönelik yaklaşık 3 milyar euro değerindeki ayrı proje için müzakereleri sürdürdüğü belirtildi.