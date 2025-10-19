ABD’den İsrail’e kritik ziyaret

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın, Gazze Şeridi'ndeki saldırıların durdurulmasına ilişkin planın ikinci aşamasına geçişi görüşmek üzere yarın İsrail'i ziyaret etmeyi planladığı bildirildi. İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde Vance'ın İsrailli üst düzey yetkililerle yapacağı görüşmelerde "rehinelere ait tüm cenazelerin iadesi ve planın ikinci aşamasına geçişin" gündeme geleceği belirtildi. Yedioth Ahronoth gazetesi ise Vance'ın ziyaretinin, Trump'ın bölgedeki özel temsilcisi Steve Witkoff'un dönüşüyle aynı zamana denk geleceğini ve görüşmelerin "anlaşmanın uygulanması ile rehinelerin cenazelerinin iadesine" odaklanacağını yazdı.