Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'den İsrail'e rekor silah satışı
Giriş Tarihi: 8.2.2025 16:05

ABD'den İsrail'e rekor silah satışı

ABD yönetimi, İsrail'e aralarında binlerce füze ve mühimmatın yer aldığı 7.4 milyar dolar değerinde yeni silah satışını onayladı.

İHA
ABD’den İsrail’e rekor silah satışı

ABD, İsrail'e askeri yardımını sürdürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 7.4 milyar dolarlık iki silah satışını onayladığını Kongre'ye bildirdi. Satışlardan birinin mühimmat, 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 adet 500 kilogramlık bomba, binlerce güdüm kiti, fünye ve diğer bomba bileşenleri ile ilgili ekipmanı içerdiği ve 6.75 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi. Teslimatın bu yıl yapılmasının planlandığı aktarıldı. Diğerinin ise tahmini maliyeti 660 milyon dolar olan 3 bin Hellfire füzesi ve ilgili ekipmanı içerdiği, füzelerin teslimatının 2028'de başlamasının beklendiği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşmesinden iki gün sonra geldi.

ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den İsrail'e rekor silah satışı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA