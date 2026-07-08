ABD’den İsrail’e soğuk duş! Tel Aviv’e ziyareti iptal ettiler

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ankara temaslarının ardından Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini görüşmek için İsrail'e yapacağı ziyareti iptal ettiği bildilrildi.

YARIN İSRAİL'E YAPACAĞI SEYAHATİ İPTAL ETTİ

İsrail basınındaki haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, yarın İsrail'e yapacağı seyahati iptal etti.

Ziyaretin neden iptal edildiğine dair basına henüz bir bilgi yansımadı.

ABD basını, Hegseth'in, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geleceğini, İran konusunu ve Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının olası tedarikini ele alacağını yazmıştı.

TÜRKİYE'NİN F-35 SÜRECİ

Türkiye başlangıçta F-35'lerin ortak üretim programında yer almış hatta bu savaş uçağının çok sayıda parçasının üretimini üstlenmişti. Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla Türkiye, 7. uluslararası ortak (partner) olarak F-35 projesinin Sistem Geliştirme ve Gösterim (SDD) fazına resmi olarak katıldı. Türkiye, projede "3. Seviye" ortak konumundaydı ve toplamda 100 adet F-35A uçağı satın almayı planlıyordu. Daha sonra Türk Donanması envanterine katılan havuzlu çıkarma ve SİHA gemisi TCG Anadolu'da kullanılmak üzere dikine iniş kalkış yapabilen F-35B modeli uçağı da alınması gündemdeydi.

Ancak Türkiye, Rusya'dan 2019 yılında S-400 hava savunma sistemleri satın alınması sonrası ABD tarafından bu programdan haksız yere çıkartıldı. Türkiye'nin parasını ödediği 6 adet F-35 savaş uçağı da bu kararın bir parçası olarak Amerika'da hangara çekildi. Türk şirketlerinin F-35 programına parça üretimi de durduruldu. Ancak Türkiye F-35'lerden vazgeçmedi ve bugüne kadar programa yeniden dahil olmak ve 6 adet uçağı teslim almak için girişimlerini aralıksız sürdürdü.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör